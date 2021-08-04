Superjob: cпортивная, художественная гимнастика и плавание наиболее популярны среди российских зрителей на Олимпиаде

Это результаты опроса, который провел портал SuperJob. За эти виды спорта проголосовало приблизительно по 30-40% опрошенных. Чуть меньший интерес вызывают волейбол и легкая атлетика (27 и 25 процентов соответственно).

Олимпиада завершится 8-го августа. Из-за допинговых санкций россияне выступают на ней без национальной символики. В общекомандном зачете они сейчас на 5-й строчке.