Московский муниципальный депутат опубликовал отчет об имуществе и доходах телеведущего Евгения Попова

Этот отчет Попов подавал в связи с выдвижением в депутаты Госдумы по 197-му округу Москвы.

Согласно документу, за прошлый год Попов заработал более 11 млн рублей и владеет тремя квартирами общей площадью почти 500 кв м, одна из которых – апартаменты под сдачу.

Ранее соратники Алексея Навального выпустили расследование об имуществе Попова и его супруги, также ведущей канала «Россия» Ольги Скабеевой, утверждая, что на двоих они владеют собственностью на 300 млн рублей.