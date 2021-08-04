Пентагон: полицейский, раненный в ходе стрельбы в Вашингтоне, скончался

Это подтвердило американское оборонное ведомство. На его офис напал вооруженный мужчина-одиночка – его застрелили ответным огнем, входы и выходы из здания на время перекрывали. О личности и мотивах нападавшего пока ничего не известно.
2021-08-04T04:03:17+03:00
2021-08-04T04:03:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 04 августа 2021
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