В Гаити прокуратура санкционировала арест лидера правящей партии после убийства президента Жовенеля Моиза

Это передает агентство EFE. По его данным, ордера выданы в общей сложности на 5 политических и религиозных лидеров. Среди них – председатель партии «Тет Кале» Лине Бальтазар, который публично критиковал инициативы Моиза по поправкам к конституции.

Президента убила в его резиденции группа наемников-колумбийцев 7-го июля. Также была ранена первая леди – она позже уехала с детьми в США. В Гаити ввели военное положение.