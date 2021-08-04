В ФРГ суд приговорил к условному сроку пенсионера, который хранил у себя танк и пушку времен Второй мировой

Танк «пантера», а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества хранились на личном загородном участке близ города Киль на балтийском побережье.

Помимо этого, 84-летнего мужчину обязали выплатить четверть миллиона евро, которые пойдут на благотворительность. Танк и пушку он по решению суда должен будет продать подходящему музею в течение двух лет.

Сам мужчина себя считает просто коллекционером.