Газпром полностью остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Подачу газа начали постепенно сокращать в прошлую субботу и закончили к понедельнику – это касается мощностей хранения в Германии и Нидерландах, а из одного хранилища в Австрии даже начали отбор газа обратно. Кроме того, почти вдвое упала прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» через Белоруссию.

Уровень заполнения хранилищ в целом по Европе упал ниже 60%, а цена на газ в Европе на фоне быстрого восстановления спроса превысила 500$ за тысячу кубометров – это более чем десятилетний максимум.