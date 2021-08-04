В Петербурге охрана ТИК отказалась пропустить в здание кандидата в городское заксобрание для сдачи подписей

Об этом сам Савва Федосеев рассказал изданию «МБХ медиа». Тот прибыл вместе с волонтерами и документами примерно к 17:40, его полчаса продержали без объяснения причин, а когда пустили, в комиссии сказали, что он опоздал, а за действия охраны они не отвечают.
2021-08-04T03:06:06+03:00
2021-08-04T03:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 04 августа 2021
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