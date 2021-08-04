ФСБ: задержанный в Петербурге и высланный эстонский консул пытался получить данные о деятельности России в Арктике

При этом Мартин Лятте якобы осознавал ее закрытый характер. Правда, на опубликованном спецслужбой видео перед задержанием Лятте обсуждает с неким мужчиной касающиеся Арктики документы, опубликованные на сайте правительства, отмечает РБК.

В Таллинне инцидент назвали провокацией и выслали в ответ одного из сотрудников российской дипмиссии.