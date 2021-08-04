Угроза смерчей в Поволжье сохранится и сегодня

Об этом предупреждают в центре погоды «Фобос». По его данным, столкновение атмосферных фронтов грозит непогодой Самаре, Саратову, Ульяновской области и Удмуртии, а также востоку Татарстана и северу Башкортостана.

В столичном же регионе обещают прохладную погоду с осадками и потепление к выходным, но без жары – столбики термометров не превысят 30 градусов.