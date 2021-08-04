Об этом одна из четырех девушек, Юма рассказала признанному иноагентом изданию «Медуза». Переезд связан с угрозами, которые женщины стали получать после выхода рекламы. По их словам, сейчас они в Барселоне и чувствуют себя в безопасности.
После выпуска этой рекламы «ВкусВилл» спешно удалил ее с сайта, извинился перед гомофобами, чьи чувства она могла задеть, и спровоцировал новую волну критики в свой адрес в соцсетях – теперь уже среди тех, кто поддерживал изначальный жест компании.
Однополая семья из скандальной рекламы магазина «ВкусВилл» была вынуждена уехать из России
Об этом одна из четырех девушек, Юма рассказала признанному иноагентом изданию «Медуза». Переезд связан с угрозами, которые женщины стали получать после выхода рекламы. По их словам, сейчас они в Барселоне и чувствуют себя в безопасности.