Однополая семья из скандальной рекламы магазина «ВкусВилл» была вынуждена уехать из России

Об этом одна из четырех девушек, Юма рассказала признанному иноагентом изданию «Медуза». Переезд связан с угрозами, которые женщины стали получать после выхода рекламы. По их словам, сейчас они в Барселоне и чувствуют себя в безопасности.

После выпуска этой рекламы «ВкусВилл» спешно удалил ее с сайта, извинился перед гомофобами, чьи чувства она могла задеть, и спровоцировал новую волну критики в свой адрес в соцсетях – теперь уже среди тех, кто поддерживал изначальный жест компании.