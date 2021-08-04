Еще 4 нефтяных танкера сообщили о потере управления в водах у ОАЭ

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic. Речь идет о судах под флагами Гайаны, Индии, Сингапура и Вьетнама. Кроме того, канал Sky News со ссылкой на свои источники передает, что неизвестные вооруженные люди поднялись на борт танкера Asphalt Princess под панамским флагом у берегов эмирата Эль-Фуджейра.

Ранее о похожей ситуации сообщил еще один танкер в том же регионе – в Оманском заливе. Обеспокоенность этим инцидентом выразили Госдеп США и МИД Британии. Там подозревают в причастности Иран, но в Тегеране называют это «подозрительной ситуацией» и предлагают помощь в расследовании.