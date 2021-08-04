Литва выслала обратно в Белоруссию первого нелегального мигранта, проникшего с ее территории

Речь идет о гражданине Камеруна. Такие полномочия литовским пограничникам дало МВД. Больше всего среди мигрантов (две трети) иракцев.

Миграция из Африки и Азии в ЕС через Белоруссию и Литву резко усилилась в последние месяцы, когда в отместку за санкции против своего режима Александр Лукашенко начал пропускать нелегалов через свою территорию. Литва насчитала таковых уже больше 4000 человек, объявила режим ЧС и приступила к строительству 500-километрового забора с колючей проволокой вдоль границы.