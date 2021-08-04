Об этом сообщает пресс-служба российского Минздрава. Еще пятеро, по ее данным, остаются в стационарах в состоянии различной степени тяжести, трое прооперированы.
В понедельник автобус, который вез 22 туриста в аэропорт на рейс Анталья-Самара, вылетел на встречную полосу и перевернулся, три человека погибли.
В Турции выписаны из больниц 15 россиян, пострадавших в ДТП под Антальей
Об этом сообщает пресс-служба российского Минздрава. Еще пятеро, по ее данным, остаются в стационарах в состоянии различной степени тяжести, трое прооперированы.