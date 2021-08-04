Еще две медали завоевали за последние сутки российские спортсмены на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Никита Нагорный взял бронзу в упражнении на перекладине, борец греко-римского стиля Муса Евлоев – золото в категории до 97 кг, причем серебряный призер, армянин Артур Алексанян, отказался надевать медаль и обвинил рефери в нечестном судействе.

Таким образом, в общей сложности в копилке у россиян теперь 18 бронзовых, 21 серебряная и 13 наград высшей пробы. В неформальном общекомандном зачете мы по-прежнему на пятом месте, позади Австралии, Японии, США и Китая.