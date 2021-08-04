Корпорация «Газпром» официально сменила прописку

Теперь основное юридическое лицо компании в ЕГРЮЛ зарегистрировано в санкт-петербургском бизнес-центре «Лахта-центр» по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Окончательную перерегистрацию одобрили на последнем годовом собрании акционеров в июне. Поэтапный переезд головного офиса «Газпрома» из собственного небоскреба на улице Наметкина в Москве в Петербург начался еще в нулевые.