Среди привитых от ковида им заболевает менее 1% людей

Это подсчеты научного центра «Вектор». Согласно статистике Минздрава, которую изучили в центре, на 21-й день после второй дозы прививки среди вакцинированных «Спутником» оказалось 0,66% заболевших, «КовиВаком» — 0,27%, «ЭпиВакКороной» — 0,59%.

Похожую картину дают и данные, полученные депутатом Борисом Вишневским от Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. Тот также указывает, что ему неизвестны случаи настолько тяжелого течения ковида у привитых, чтобы среди них попал в реанимацию хотя бы один человек во всем Петербурге.