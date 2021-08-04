Президент США Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подать в отставку

Вчера прокуратура штата утвердила обвинительное заключение в отношении Куомо, которого обвинили в домогательствах несколько женщин-подчиненных. Отмечается, что оно носит гражданский характер – это значит, что уголовные обвинения суд предъявлять губернатору не станет.

63-летний Куомо возглавляет Нью-Йорк с 2011-го. Он не раз категорически отвергал все обвинения в харрасменте и уходить с поста отказывался.