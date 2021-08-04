Политика Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковскую облдуму и зарегистрировали – в Государственную

Он будет баллотироваться по 207-му одномандатному округу на севере Москвы, в общей сложности там зарегистрированы 14 кандидатов.

При этом в псковском избиркоме говорят, что отказали в регистрации из-за связи с признанным экстремистским Фонда борьбы с коррупцией. При этом Шлосберг там никогда не работал и назвал решения псковской и окружной московской комиссий взаимоисключающими. Снятие с псковских выборов Шлосберг пообещал обжаловать.

Шлосберг с 1996-го возглавляет псковское отделение партии «Яблоко», несколько лет был от нее депутатом областного заксобрания.