Белорусская легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться на родину после инцидента с Кристиной Тимановской

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться на родину после инцидента на Олимпиаде с бегуньей Кристиной Тимановской. «Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала спортсменка в инстаграме. По ее словам, она останется в Германии, где сейчас находится вместе с семьей. Максимова добавила, что надеется на продолжение своей спортивной карьеры и на то, что у нее «будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм». Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.

В июне Яна Максимова выиграла Кубок Белоруссии по многоборьям, но не выполнила олимпийский квалификационный норматив, поэтому не участвовала в Олимпиаде в Токио.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии снял с Олимпиады в Токио Кристину Тимановскую после ее критики руководства сборной и потребовал ее возвращения. В аэропорту Токио бегунья попросила полицию о помощи. Она осталась в Японии и получила польскую гуманитарную визу. Как ожидается, сегодня спортсменка прилетит в Варшаву.