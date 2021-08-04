Останкинский суд Москвы передал в Кунцевский суд иск юриста Эльнары Троицкой к Ксении Собчак

Останкинский суд Москвы передал в Кунцевский суд иск основателя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Она просит защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с обидчицы 50 миллионов рублей компенсации. Поводом для иска стал инцидент на Петербургском международном экономическом форуме. Собчак, записывая интервью с гостями для своего телеграм-канала, спросила Троицкую, на какую панель та пришла. Та ответила, что не нужно оценивать людей только по внешности.

Сама Собчак считает, что в ее вопросе нет ничего оскорбительного. Об этом телеведущая сказала в эфире телеканала «Дождь».

По мнению Собчак, Эльнара Троицкая выжимает из этой ситуации максимум для себя с точки зрения пиара.