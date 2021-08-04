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00:06, 04 августа 2021

Апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу на признание ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Такое решение в начале июня принял Мосгорсуд.

Адвокаты, представляющие интересы ФБК*, считают, что рассмотрение дела нельзя было проводить без представителей организации, в том числе и самого политика Алексея Навального. Кроме того, защита считает нарушением пустые листы, которые, как утверждается, были в деле в качестве доказательства, а также проведение слушаний в закрытом режиме.

Мосгорсуд, обосновывая свое решение о признании ФБК* и штабов Навального* экстремистскими организациями и запрете их деятельности, утверждал, что они дискредитировали органы власти, а также призывали к участию в несогласованных акциях и террору. Кроме того, суд обвинил связанные с Навальным структуры в вовлечении в митинги несовершеннолетних, следует из мотивировочного решения.

Защиту ФБК* осуществляло адвокатское объединение «Команда 29». В середине июля оно объявило о самоликвидации, объяснив это тем, что Генпрокуратура отождествляет организацию с чешской НКО, признанной в России нежелательной.

* Фонд борьбы с коррупцией запрещен на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом


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