В Москве простятся с бывшим деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским

Проститься с учителем и наставником смогут все желающие, сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук Журфак МГУ. Так, во дворе факультета после отпевания в Храме Святой Татианы установят открытый гроб. Студенты, выпускники и сотрудники Университета смогут возложить цветы и венки. Само же отпевание из-за коронавирусных ограничений пройдет в закрытом режиме: попасть на него смогут только близкие и родные Ясена Засурского.

Засурский возглавлял журфак более сорока лет, а после стал президентом факультета. На этой должности он продолжал читать лекции на курсах «Введение в мировую журналистику», а также «История зарубежной журналистики».

Ясен Николаевич Засурский скончался в минувшее воскресенье на 92-м году жизни.

Прощание начнется во дворе факультета Журналисти МГУ на Моховой, 9 в полдень и закончится в половину второго.