Полиция Кабула сообщила об освобождении 30 мирных жителей, взятых в заложники в ходе нападения

Как передает местный телеканал со ссылкой на министерство внутренних дел, вооруженные люди начали вторгаться в дома после взрыва заминированного автомобиля недалеко от дома и. о. министра обороны страны Бисмиллы Мохаммади. По данным местных СМИ, его самого дома не было, семью чиновника удалось эвакуировать. По меньшей мере два человека пострадали. Позже канал «Толо ньюс» информировал, что в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, силы безопасности вступили с ними в перестрелку.

В Госдепартаменте США считают, что случившееся имеет все признаки нападения со стороны запрещенного в России радикального движения «Талибан», однако пока не могут официально это подтвердить. В ведомстве опасаются, что действия талибов могут привести к гражданской войне. В свою очередь, глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат наносить авиаудары в Афганистане для поддержки сил безопасности страны.