Полицейского, целившегося в состоянии опьянения в ребенка, приговорили к полутора годам исправительных работ

Курского полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения целился из пистолета в 11-летнего ребенка, приговорили к полутора годам исправительных работ. Об этом сообщает интернет-издание Медиазона со ссылкой на сайт суда. В решении говорится, что пьяный полицейский, «используя малозначительный повод», подозвал к себе находившихся на детской площадке малолетних детей и начал угрожать им убийством, после чего достал пистолет, направил в живот ребёнку и затем выстрелил в воздух. В сообщении курского управления Следственного комитета указывалось, что сотрудник правоохранительных органов разозлился на детей, потому что они играли с мячом и попали по его машине. Мужчину признали виновным в хулиганстве, а уголовное дело по статье об угрозе убийством прекратили за истечением срока давности. Он признал вину, извинился и добровольно компенсировал моральный ущерб.м
2021-08-03T23:03:38+03:00
2021-08-03T23:03:38+03:00
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23:03, 03 августа 2021
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