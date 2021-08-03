Расследованием стрельбы у Пентагона занимается ФБР

Угрозы больше нет, сообщил на брифинге глава полиции министерства обороны. По его словам, около 10 утра был атакован офицер полиции. Пострадали несколько человек. Мотивы нападавшего неизвестны. Но считать случившееся терактом преждевремено, отметил представитель ведомства. Он не уточнил, кто подозреваемый и сколько их, сказав, что не может вдаваться в детали.

Стрельба произошла сегодня на автобусной остановке в Комплексе Пентагона, здание было временно закрыто. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что раненый в результате перестрелки полицейский скончался. Официального подтверждения этой информации нет. Местные СМИ также сообщали о двух или трех пострадавших и убитом нападавшем.