Среди нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекают границу Литвы и Белоруссии, есть россияне

Вильнюс уже ведет переговоры с Москвой об их возвращении на родину, сказал в эфире «Эха Москвы» замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. При этом он отметил, что российские граждане составляют меньшинство среди нелегалов. Две трети — иракцы. Замминистра также подчеркнул, что у Литвы есть доказательства пособничества белорусских пограничников мигрантам и что Литва получит финансирование от ЕС на строительство заграждения на границе.