Среди нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекают границу Литвы и Белоруссии, есть россияне

Вильнюс уже ведет переговоры с Москвой об их возвращении на родину, сказал в эфире «Эха Москвы» замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. При этом он отметил, что российские граждане составляют меньшинство среди нелегалов. Две трети — иракцы. Замминистра также подчеркнул, что у Литвы есть доказательства пособничества белорусских пограничников мигрантам и что Литва получит финансирование от ЕС на строительство заграждения на границе.
2021-08-03T22:32:13+03:00
2021-08-03T22:32:13+03:00
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Эксклюзив Эха 22:32, 03 августа 2021
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