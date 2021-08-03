Офицер полиции был ранен во время стрельбы, которую неизвестный устроил сегодня возле Пентагона США — здание было временно поставлено на локдаун.

Стрельба произошла сегодня около полудня по вашингтонскому времени на автобусной платформе в комплексе Пентагона — здание Минобороны (которое находится в Вирджинии, через реку Потомак от Вашингтона) было временно заблокировано, сотрудникам запретили покидать пределы здания. CNN изначально сообщало, что в результате стрельбы погиб один полицейский, по данным издания Политико, офицер полиции был ранен и доставлен в больницу. Нападавший был застрелен полициейскими, внутрь Пентагона он попасть не смог. Инцидент произошёл за пределами здания на автобусной платформе, которая является основным входом в Пентагон для тысяч— сотрудников. Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли находились на запланированном ежедневном брифинге с президентом Джо Байденом в Белом доме, когда произошла стрельба. Ллойд Остин пока не будет возвращаться в Пентагон, чтобы не мешать расследованию, сообщила пресс-служба ведомства.

Место стрельбы возле Пентагона и прилегающие к ней территории остаются оцепленными, ведется расследование. О личности нападавшего и его мотивах ничего не сообщается.