Суд в Петербурге отказал трансгендерной женщине стать матерью своих детей

До перехода в другой гендер мужчина овдовел.

Петербургский городской суд оставил в силе решение районного суда, который отклонил заявление трансгендерной женщины. Она просила указать ее в качестве матери в свидетельстве о рождении ее детей. Об этом сообщила пресс-служба судов города. Горожанка совершила трансгендерный переход после смерти жены. После этого она попросила чиновников вписать ее в документы детей как мать, а в графе отец поставить прочерк. Ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд и указала, что ей постоянно приходится подтверждать статус родителя и показывать медицинскую справку, что, цитирую, «доставляет ей нравственные страдания» и подвергает риску дискриминации. Тем не менее суд отказался встать на сторону петербурженки, отметив, что «каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю». Напомню, в прошлом месяце Европейский суд по правам человека обязал выплатить денежную компенсацию трансгендерной москвичке. Люблинский районный суд, мотивируя свое решение интересами детей, ограничил ее родительские права после перехода.



Точной статистики, сколько в России трансгендерных людей, нет. По разным подсчетам, ими могут быть сотни тысяч человек.