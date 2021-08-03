ФСБ утверждает, что задержанный в начале июля консул Эстонии пытался добыть сведения о планах РФ в Арктике

ФСБ утверждает, что задержанный в начале июля в Петербурге консул Эстонии пытался добыть сведения о планах России в Арктике. Ведомство опубликовало фрагмент видео спецоперации.

По данным ФСБ Мартин Лятте несколько раз встречался с гражданином России и интересовался закрытой информацией. По версии спецслужбы речь шла о деятельности нашей страны в арктической зоне. ФСБ опубликовало видео с фрагментом встречи и задержанием человека, похожего на Лятте. Сначала человек, который общается предположительно с ним, перечисляет названия документов – среди них план реализации госполитики в Арктике и соответствующий указ Владимира Путина и отдаёт папку. Газета РБК обращает внимание на то, что план российских мероприятий есть в открытых источниках в интернете. В том числе на сайтах Кремля и правительства. На видео ФСБ фрагмент задержания консула, когда он выходит на улицу с синей папкой. Затем в одном из кабинетов управления ФСБ ему объявляют, что его задержали при получении документов, содержащих закрытые сведения. Не слышно, согласен ли с этим Лятте. Вскоре он был объявлен персоной нон-грата и покинул Россию. ФСБ объяснила решение обнародовать видео цитата «недружественными действиями эстонской стороны». Таллин после инцидента с консулом выслал третьего секретаря российского посольства. Вчера российский МИД объявил персоной нон-грата одного из сотрудников эстонской дипмиссии, ему тоже придется уехать из России.

Задержание консула в эстонском МИДе называли провокацией. Там утверждали, что он проводил рабочую встречу в политехническом университете Петербурга.