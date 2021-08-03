Власти Франции намерены к концу августа привить от коронавируса всех беженцев и людей, которые ищут в стране политического убежища. В МВД отмечают, что вакцинация этой категории обеспечена хуже всего из-за языкового барьера и отсутствия необходимого оборудования в миграционных центрах и общежитиях.

Во Франции в июле началась очередная, четвертая уже волна пандемии с более высокими темпами заражения, чем ранее. На этом фоне власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий и систему санитарных пропусков.

