Роскомнадзор начал ограничивать доступ к онлайн-галерее DeviantArt

По данным проекта «Роскомсвобода», в список запрещенных на территории России внесено порядка 30 страниц с площадки. При этом сам портал пока не внесен в реестр запрещенных ресурсов.

Надзорное ведомство несколько дней назад пригрозило заблокировать популярный у художников и фотографов ресурс, объяснив это наличием там детской порнографии, суицидального, пронаркотического, нацистского и иного запрещенного контента.

В конце июля Роскомнадзор направил администрации ресурса требование удалить противоправные материалы. Однако, как отметила пресс-служба ведомства, эти страницы по-прежнему остаются доступными на сайте.

