Минтранс поддержал компенсацию монополии роста цен на стройматериалы за счет индексации тарифов на перевозку грузов

Об этом говорится в письме зам.министра транспорта Владимира Токарева в Министерство промышленности и торговли, — сообщает РБК со ссылкой на документ. В нем, в частности, предлагается ввести инвестиционную надбавку к тарифам на экспортные перевозки каменного угля в направлении дальнего Востока и на транспортировку сырьевой продукции, в первую очередь, железной руды, внутри страны.

Ранее с таким предложением выступила компания РЖД. Отмечается, что размер компенсации нужно согласовать с Федеральной антимонопольной службой, заинтересованными органами власти и грузоотправителями. Комментариев от профильных ведомств пока не поступало.