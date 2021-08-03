Удальцов: В Москве на встрече обманутых дольщиков с депутатами Госдумы собралось около 500 человек

В Новопушкинском сквере на встрече с депутатами Госдумы РФ собралось около 500 обманутых дольщиков. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Новопушкинском сквере собрались представители обманутых дольщиков — около 500 человек. Так же пришли их поддержать представители КПРФ, Левого фронта, Моссовета, Яблока, и других разных общественных организаций. Все это проходит в форме встречи с депутатами Госдумы», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, собравшиеся рассказали о проблемах, с которыми до сих пор пытаются справится обманутые дольщики.

«Участники встречи рассказывают, что большое количество еще недостроенных объектов, несмотря на обещания властей, этот процесс постоянно затягивается, и тысячи людей до сих пор не могут въехать в свои квартиры. Люди требуют, чтобы в следующем году все проблемные объекты были завершены, на это нужна и политическая воля, потому что зачастую застройщики игнорируют требование государства или затягивают этот процесс. Здесь нужна работа и правоохранительных органов и чиновников», — сказал С.Удальцов.

По словам политика, на месте также присутствует много полиции, но задержаний пока не было.