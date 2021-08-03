В Великобритании сообщили о возможном захвате судна в Оманском заливе

Об инциденте сообщила британская Организация по координации морских торговых перевозок, не уточнив название корабля. Событие рассматривается как возможный угон. К расследованию подключился МИД Соединенного королевства.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности уточнил, что речь идет о танкере Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По данным издания, на его борт зашла группа из 8 или 9 вооруженных людей. Согласно источникам газеты Таймс, британские спецслужбы допускают, что к этому могут быть причастны военнослужащие Ирана или его союзники.

При этом агентство Асссошиэйтед пресс сообщает, что раньше сегодня по меньшей мере четыре судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов подавали сигналы о потере управления при невыясненных обстоятельствах.

