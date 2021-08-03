Группа вооруженных людей, предположительно, захватила танкер под флагом Панамы в Оманском заливе

Об этом сообщила Морская торговая организация Великобритании. Инциденту присвоена категория «возможный угон судна». Произошло это в 111 километрах от эмирата Эль-Фуджайра. Отмечается, что речь не идет об атаке пиратов.

К расследованию в срочном порядке подключился МИД Соединенного королевства, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Между тем, портал отслеживания судов MarineTraffic сообщает, что танкер, который следовал под сингапурским флагом испытывает неполадки и лишен возможности управления.