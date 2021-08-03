Шесть человек госпитализированы после взрыва в Кабуле

Идет вооруженное столкновение, — сообщила итальянская неправительственная организация «Эмедженси», чья клиника находится в афганской столице.

Ранее РИА Новости сообщили со ссылкой на очевидца и источник в полиции, что рядом с домом министра обороны взорвался автомобиль, после чего в здание проникли несколько вооруженных людей. Глава оборонного ведомства при этом не пострадал, — передают местные СМИ. Кроме того, сообщается, что вооруженные люди вошли в дом одного из членов нижней палаты парламента Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских войск.