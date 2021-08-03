Российский легкоатлет Сергей Шубенков намерен взять паузу в карьере для лечения и отдыха

Об этом он написал в Instagram. Сегодня спортсмен не вышел на старт в забеге первого круга на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио — он получил травму на разминке. Шубенков уточнил, что обострилась его хроническая проблема с ахиллом.

Шубенков является победителем и неоднократным призером чемпионатов мира и Европы.