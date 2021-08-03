Власти Ростовской области ввели ряд коронавирусных ограничений

Теперь не будут пускать в почтовые отделения, МФЦ, фитнес-клубы и веранды ресторанов без сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста на COVID-19. Согласно постановлению регионального правительства, с завтрашнего дня непривитые жители региона смогут попасть только в магазин за продуктами, либо добраться до места работы. Исключение будет сделано только для тех, кто за последние полгода переболел инфекцией.

При отсутствии необходимых справок государственные и муниципальные услуги можно будет получить исключительно дистанционно.

Эти и другие чрезвычайные меры приняты в связи с ростом числа заболевших.