Министерство юстиции подало в суд на Адвокатскую палату Петербурга

Она отказалась привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова. Он представляет интересы журналиста Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене. О претензиях министерства «Эху Москвы» рассказал защитник Павлова Александр Мелешко.

Против адвоката Ивана Павлова весной этого года возбудили уголовное дело. ФСБ считает, что он разгласил информацию по делу Сафронова. Павлов передал СМИ постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого и рассказал, что в деле появился анонимный секретный свидетель.