По меньшей мере один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы возле здания Пентагона

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы. По данным газеты Политико, убитый — стрелок. Его застрелила охрана Министерства обороны вне комплекса Пентагона. После того, как инцидент был исчерпан, доступ в здание вновь открыли, однако власти призывают граждан избегать поездок в этот район. Причины произошедшего пока неизвестны.
2021-08-03T20:02:19+03:00
2021-08-03T20:02:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 03 августа 2021
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