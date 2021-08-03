По меньшей мере один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы возле здания Пентагона

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы. По данным газеты Политико, убитый — стрелок. Его застрелила охрана Министерства обороны вне комплекса Пентагона. После того, как инцидент был исчерпан, доступ в здание вновь открыли, однако власти призывают граждан избегать поездок в этот район. Причины произошедшего пока неизвестны.