Замминистра МИД Литвы не видит перспективы в диалоге с Лукашенко в решении вопроса миграционного потока

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас не видит перспективы в диалоге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в решении вопроса миграционного потока через белорусскую границу. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Попытка диалога с белорусской стороной была у пограничников, было налажено довольно рабочее настроение. После прекращения сотрудничества, мы писали официальные ноты, на которые не было никакого ответа. А так как Лукашенко заявил, что будет пускать мигрантов в Литву и другие страны ЕС, и использовал это как шантаж, то диалог потерял смысл, потому что с террористами разговаривать уже нельзя», — сказал он.

М.Адоменас считает, что А.Лукашенко таким образом хотел снять санкции со стороны Евросоюза.

«Ведь санкции, которые были приняты, это было в ответ на 500 с чем-то политзаключенных на 100 тысяч избитых и репрессированных, арестованных людей. Если он думает, что своими мигрантами он может снять эти санкции…, то нет. Единственный путь – это свободные демократические выборы под наблюдением и освобождение всех политзаключенных, тогда можно будет снимать эти санкции. А если он будет продолжать шантажировать мигрантами, то будут новые санкции в ответ этой гибридной атаки против Литвы и Евросоюза», — подчеркнул замминистра.