МИД Литвы: Размещение нелегальных беженцев займет много времени и сил

Как сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», размещение нелегальных беженцев займет много времени и сил.

«У нас не было прогноза, что этот поток беженцев после вырастет до 4 тысяч человек. Мы постоянно строим палатки, как только они ставятся, тут же они наполняются. Этот процесс занимает довольно много времени и сил. И от этого страдают сами беженцы. Идут проливные дожди в Литве. И в палатках среди поля это не так привлекательно, как в 5-звездных отелях, как им говорили. Людей просто обманули, они проведут долгие месяце в холодных условиях, в временных палатках. Это большой логистический вызов», — сказал замминистра.

По словам М.Адодменаса, литовские власти в первую очередь пытаются разместить женщин и детей. «Мы пытаемся разместить женщин и детей в более постоянных помещениях – пустующих школах и других помещениях. Там конечно не самые комфортабельные условия, но это лучше, чем палатка в поле». – отметил он.

При этом он отметил, что пока конфликтов между беженцами и местными жителями нет.

«Беженцы охраняются, они задержаны, пока будут рассматриваться их заявления на убежище. И прямого контакта с жителями нет. У беженцев возникает недовольство из-за отсутствия еды и комфорта. Большинство беженцев – это люди среднего класса которые привыкли к более лучшим условиям жизни», — добавил он.

По словам М.Адоменаса, местные жители не хотят строительства временных палаточных городков вблизи их районов, но литовские власти ведут разъяснительные беседы.