В МИД Литвы заявили, что в ближайшие месяцы граница с Белоруссией будет укреплена

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, в ближайшее время граница Литвы с Белоруссией будет укреплена в связи с увеличением потока нелегальных беженцев.

«Мы начали разрабатывать физический барьер. Это займет время, но он будет оборонять нашу границу. Окончательный барьер из колючей проволоки в несколько рядов – это неокончательный дизайн границы. Этот проект еще разрабатывается, пока не будут закончены все работы. От этого и будет зависеть цена объекта», сказал он.

По словам М.Адоменаса, власти Литвы ориентируются, что через несколько месяцев граница будет укреплена.

Так же замминистра добавил, что финансирование на строительство границы Литва получит от Европейского Союза.