МИД Литвы: Литовские пограничники разворачивают нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

Литовские пограничники разворачивают нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас у пограничных служб есть обязательства перед Евросоюзом – охранять восточную границу.

«Наши пограничники пытаются не пропускать беженцев через границу Литвы, потому что надеяться на какое-то содействие с Белорусской стороны нельзя. Но у нас обязательство – охранять восточную границу ЕС, так же, как и границу Литвы. Они делают затворы и не пропускают их на территорию Литвы», — сказал он.