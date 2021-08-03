Google ограничит доступ к своим сервисам на старых версиях Android

Это произойдет с 27 сентября, — сообщает издание «Верч» со ссылкой на компанию. Там запрет объяснили стермле6нием обеспечить максимальную безопасность пользователям. Для того, чтобы избежать ограничений, Google советует обновить Android до новой версии, а если это невозможно, отказаться от старых смартфонов.

