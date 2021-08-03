ФСБ утверждает, что высланный из России эстонский консул Март Лятте интересовался планами России в Арктике

Закрытую информацию он пытался получить от гражданина России, с которым несколько раз встречался. Спецслужба опубликовала часть видео с этих встреч. Там также есть кадры задержания консула.

В ФСБ объяснили, что обнародовали эти сведения в связи с сегодняшним решением МИДа выслать сотрудника посольства Эстонии в России.

Ранее ФСБ сообщало, что Лятте задержали 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от россиянина. Позже он был объявлен персоной нон-грата. В Эстонии произошедшее назвали провокацией.