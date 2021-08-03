Заминированный автомобиль взорвался в центре Кабула

Это произошло недалеко от дома исполняющего обязанности министра обороны Бисмиллы Мохаммади, — сообщает телеканал Толо-Ньюз. О самом чиновнике, его местонахождении и состоянии пока данных нет. Отмечается, что в его дом ворвались вооруженные люди. С ними ведут перестрелку силы безопасности.

И только что местные СМИ со ссылкой на военных сообщили, что глава военного ведомства не пострадал.