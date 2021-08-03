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19:32, 03 августа 2021

Стрельба произошла возле здания Пентагона

Несколько человек пострадали, — сообщила местная служба экстренных вызовов. СМИ пишут о по меньшей мере трех раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших офицер полиции.
Инцидент произошел возле станции метро. Управление охраны министерства обороны написало в Twitter, что сейчас угроза устранена, оцепление с здания военного ведомства снято.
Газета Политико пишет со ссылкой на Службу безопасности, что предполагаемый преступник убит сотрудником охраны. Причины происшествия пока неизвестны.



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