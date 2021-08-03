Нелегальных мигрантов на литовской границе за последние дни уже стало более 4 тысяч

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, миграционный кризис в Литве усиливается, за последнее время число нелегальных мигрантов уже перевалило за 4 тысячи.

«Мы имеем 4 тысячи беженцев, что немного неожиданно. Так как в прошлом году было 74 за 2020 год. Это намного раз превышает объемы», — сказал он.

По мнению М.Адоменаса, этот миграционный кризис провоцируется с белорусской стороны.

«Первые симптомы начались тогда, когда белорусские пограничники перестали сотрудничества, режим сотрудничества продолжался до марта этого года. Они при предъявлении свидетельства принимали обратно этих людей, которые нелегально пересекали границу. Они перестали сотрудничать. А потом у нас начали появляться доказательства прямого вмешательства. Последнее из них – агентурой Евросоюза кадры, где воронок белорусских пограничников сопровождает группу беженцев вплоть до границы. И как только они фиксируют, что их снимают, они сразу же уезжают в лес», — рассказал замминистра.

По его словам, у литовской стороны есть «много свидетельств, которые показывают, что поток мигрантов организуется» со стороны Белоруссии.

«Вплоть до июля организовывался агентурами подвластными Александру Лукашенко и их подвоз к литовской границе был осуществлен белорусскими пограничниками», — сказал он.