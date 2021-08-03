Свыше 150 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на предстоящих сентябрьских выборах

Об этом сообщил руководитель группы разработчиков системы Артем Костырко. Прием заявлений проходит со 2 августа до 13 сентября. Подавать их можно круглосуточно, — добавил Артем Костырко.

Само голосование на выборах различного уровня состоится с 17 по 19 сентября.

